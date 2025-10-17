Trump oznámil schůzku v Budapešti. O konci války bude jednat s Putinem i Zelenským
17. 10. 2025 8:14 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Po dvouhodinovém čtvrtečním telefonátu s Putinem americký prezident oznámil, že se s ruským vůdcem sejde v Budapešti, aby se pokusili ukončit „neslavnou“ válku na Ukrajině. Kdy se tak stane, zatím není jasné.
