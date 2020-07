VIDEO: Trump plánuje poslat federální agenty do velkých měst kvůli nepokojům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trump plánuje poslat federální agenty do velkých měst kvůli nepokojům

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že po Portlandu vyšle federální pořádkové síly i do dalších velkých měst ovládaných demokraty, včetně Chicaga či New Yorku. Do Portlandu vyslal prezident bezpečnostní složky kvůli demonstracím proti rasismu a policejní brutalitě. Jejich počínání ve městě na severozápadě USA se ale stalo terčem kritiky.

video: Reuters