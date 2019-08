VIDEO: Jsem zodpovědný za mnoho skvělých věcí pro Izrael, řekl Trump Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem zodpovědný za mnoho skvělých věcí pro Izrael, řekl Trump

Žádný jiný americký prezident toho podle současného šéfa Bílého domu neudělal pro Izrael tolik, co on. Donald Trump to řekl v reakci na dotaz, který se týkal jeho dřívějšího výroku o amerických židech.

video: Reuters