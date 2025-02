VIDEO: Trump přitvrzuje: Myslím, že bychom měli převzít Washington D.C. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trump přitvrzuje: Myslím, že bychom měli převzít Washington D.C.

Pod přímou kontrolu Kongresu Spojených států by se podle prezidenta Donalda Trumpa měl dostat federální distrikt District of Columbia (Distrikt Columbie, D. C.), na jehož území se nachází metropole Washington.

video: AP