Trump v projevu o stavu unie slíbil, že Írán nezíská jaderné zbraně
25. 2. 2026 7:44 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump v projevu o stavu unie prohlásil, že Spojené státy nikdy nedovolí Íránu získat jadernou zbraň. Zároveň zdůraznil, že dává přednost diplomatickému řešení, Teherán však podle něj dosud neposkytl jasné ujištění, že se vývoje jaderných zbraní vzdá.
