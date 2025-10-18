Američané vyrazili demonstrovat proti Trumpovi, ten si hoví v Mar-a-Lago

Zahraniční
Ve Spojených státech vypukla nová vlna protestů proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podobně jako několik předešlých demonstrací se ponese pod heslem No Kings (Žádní králové), což je zároveň jméno hnutí, které je pořádá. Organizátoři předpokládají účast až na 2,5 milionu lidí po celé zemi.
video: Reuters
