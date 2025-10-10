Nevím, jestli si Trump zaslouží Nobelovku, ale rozhodně se dost snaží, řekl Putin
Zahraniční
Ruský prezident Vladimir Putin ocenil úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o mír a jako příklad uvedl vývoj na Blízkém východě. Zároveň uvedl, že hodnocení Trumpovy role při udělování Nobelovy ceny míru nepřísluší jemu. Dodal, že úspěch mírového plánu pro Gazu by představoval historický milník.
