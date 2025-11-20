Fotbálek s Ronaldem. Trump zveřejnil nové AI video
20. 11. 2025 14:22 Zahraniční
Ve virálním AI videu prezident Donald Trump hraje fotbal spolu s Cristianem Ronaldem přímo v oválné prácovně. Trump označil Ronalda za skvělého člověka kterého bylo potěšením potkat na Bílém domě.
00:21
Zahraniční20. 11. 2025 14:22
