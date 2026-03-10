Trump: Ceny ropy se snažíme udržet pod kontrolou
10. 3. 2026 10:14 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump uvedl, že USA se snaží udržet ceny ropy pod kontrolou, přestože vojenská operace mohla jejich růst vyvolat. Podle Trumpa se ceny zvýšily méně, než očekával.
00:23
43:16
