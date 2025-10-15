Její rty se hýbou jako kulomet, řekl Trump o mluvčí Karoline Leavittové
15. 10. 2025 17:30 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump barvitě pochválil svou tiskovou mluvčí Karoline Leavittovou. „To je ten obličej, ty rty, ten způsob, jakým se hýbou. Hýbou se jako kulomet,“ řekl. Jeho komentář okamžitě vyvolal pozornost médií i kritiku kvůli sexistickému podtónu.
03:00
„Zachytit člověka při nevhodně zdvižené pravici lze i u jiných osob,“ uvedl Libor Vondráček
Domácí15. 10. 2025 17:32
00:24
Její rty se hýbou jako kulomet, řekl Trump o mluvčí Karoline Leavittové
Zahraniční15. 10. 2025 17:30
01:47
Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha
Zahraniční15. 10. 2025 16:40
00:18
Jeden muž, pět nahých žen. V druhém díle Naked Attraction si vybírá Honza
Společnost15. 10. 2025 16:00
00:36
V druhém díle Naked Attraction si vybírá playboy z Moravy Honza
Společnost15. 10. 2025 16:00
00:25
Větrníky vytočí obci na Orlickoústecku miliony, lidem v okolí nic
Domácí15. 10. 2025 15:42
01:13
Vůdce Sýrie přijel za Putinem, chce vydat Asada. Lavrov odmítl spekulace o otravě
Zahraniční15. 10. 2025 15:28
00:24
Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení
Domácí15. 10. 2025 15:28
03:01
Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš
Domácí15. 10. 2025 15:18
03:29
Soud zrušil osvobození muže v případu zapáleného národního parku České Švýcarsko
Krimi15. 10. 2025 15:10
06:08
Motorista Boris Šťastný informoval o jednání o budoucí vládě
Domácí15. 10. 2025 14:58
01:00
Aston Martin Lagonda
Technika15. 10. 2025 14:22
03:46
Okamura vyjmenoval pět bodů, které budou prosazovat na vládě
Domácí15. 10. 2025 14:06
00:38
Čína otevřela nejvyšší bungee jumping na světě
Zahraniční15. 10. 2025 14:00
01:35
Ruský dron ve Westminsteru. Sikorski varoval před útoky v hloubi Evropy
Zahraniční15. 10. 2025 13:54
04:10
Hašek končí u fotbalové reprezentace. Další trenér bude dočasný
Sport15. 10. 2025 13:50
01:05
Opozice mě chce odepsat. Opírají se o 15 let staré příspěvky, řekl Turek
Zahraniční15. 10. 2025 13:36
01:45
Nevidíme smysl v tom znovu předkládat rozpočet, řekl Fiala
Domácí15. 10. 2025 13:30
01:04
Po dvou letech se Noa Argamani znovu setkala se svým přítelem Avinatanem Orim
Zahraniční15. 10. 2025 13:26
