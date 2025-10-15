Její rty se hýbou jako kulomet, řekl Trump o mluvčí Karoline Leavittové

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump barvitě pochválil svou tiskovou mluvčí Karoline Leavittovou. „To je ten obličej, ty rty, ten způsob, jakým se hýbou. Hýbou se jako kulomet,“ řekl. Jeho komentář okamžitě vyvolal pozornost médií i kritiku kvůli sexistickému podtónu.
video: X@2ThinkAndGrow
