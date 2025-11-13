Trump se na schůzce se syrským prezidentem ptal, kolik má Šara manželek
13. 11. 2025 19:16 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump se v pondělí při jednání v Bílém domě ptal syrského prezidenta Ahmada Šary, kolik má arabský vůdce manželek. Na video ze schůzky dnes upozornil izraelský server The Times of Israel. Šara odvětil, že má jen jednu manželku.
00:44
Po kolizi tří aut v pražském Hloubětíně jedno zcela shořelo
Krimi13. 11. 2025 20:40
00:28
Trump se na schůzce se syrským prezidentem ptal, kolik má Šara manželek
Zahraniční13. 11. 2025 19:16
02:32
Veletrh čisté mobility představil novinky světových automobilek
Domácí13. 11. 2025 17:52
00:42
Přelaď rádio. Naštvaná Ruska vzala na taxikáře mačetu
Zahraniční13. 11. 2025 17:30
00:49
Velké manévry na D5. Miminko si příchod na svět nakonec rozmyslelo
Krimi13. 11. 2025 17:20
01:41
Naked attraction - 6. díl
Lifestyle13. 11. 2025 17:00
00:39
Český ráj možná přijde o svou dominantu
Domácí13. 11. 2025 16:50
01:00
Řidičům z Plzně na Domažlice se ulevilo, skončily opravy u Stodu, Zbůchu a Líní
Domácí13. 11. 2025 16:48
04:08
Rusko jako hrozba? To bychom do vládního programu museli dát i EU, míní Koten
Lifestyle13. 11. 2025 16:04
01:52
V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce
Domácí13. 11. 2025 16:00
04:48
Frankenstein ožívá ve Stavovském divadle: improvizace, živá kamera a lidskost monstra
Společnost13. 11. 2025 15:18
01:06
Nádraží ve Františkových Lázních září novotou
Domácí13. 11. 2025 15:02
02:35
Jak se stavěla Horácká aréna, chlouba Jihlavy
Domácí13. 11. 2025 15:00
00:47
Ženě se blíží padesát, ale vypadá lépe než ve třiceti
Lifestyle13. 11. 2025 14:22
00:43
Popelářské auto v domově pro seniory srazilo ženu, podlehla zraněním
Krimi13. 11. 2025 13:54
02:57
Připadalo mi, že Hlubuček stojí na správné straně barikády, řekl místopředseda představenstva DPP
Krimi13. 11. 2025 13:06
01:14
Autobusák měl 2,66 promile, nadýchal až napočtvrté
Krimi13. 11. 2025 12:50
00:51
Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně
Zahraniční13. 11. 2025 11:32
00:42
Brněnský hrad Špilberk znovu rozzářila světelná show
Domácí13. 11. 2025 11:18
00:36