Trump se setká s opozičnicí Machadovou. Nobelovku by od ní přijal
9. 1. 2026 10:46 Zahraniční
Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová zřejmě příští týden navštíví Washington. Uvedl to americký prezident Donald Trump a naznačil, že se s ní setká osobně a že by od ní přijal Nobelovu cenu, pokud mu ji věnuje. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že Nobelovu cenu měl dostat on.
