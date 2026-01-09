Trump se setká s opozičnicí Machadovou. Nobelovku by od ní přijal

Zahraniční
Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová zřejmě příští týden navštíví Washington. Uvedl to americký prezident Donald Trump a naznačil, že se s ní setká osobně a že by od ní přijal Nobelovu cenu, pokud mu ji věnuje. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že Nobelovu cenu měl dostat on.
video: Reuters
