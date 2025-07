VIDEO: Trump prý podváděl při golfu ve Skotsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Donald Trump čelil opakovaným obviněním z podvádění při golfu – a podle svědectví se to týkalo i jeho hřišť ve Skotsku. Tam mu měl aktivně pomáhat i vlastní caddie. Ten měl posouvat míčky do výhodnějších pozic a přivírat oči nad falešným skóre. Podle novináře Ricka Reillyho, autora knihy Commander in Cheat, nebyl caddie pomocník, ale spíš tichý komplic.

video: X/@lennonrules, Reuters