Trump si popletl Írán s Japonskem. Při rozhovoru se přeřekl
9. 7. 2026 10:30 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump při projevu popisoval údajný útok 111 raket na americkou letadlovou loď Abraham Lincoln. Během vystoupení se však přeřekl, když místo Íránu zmínil „Japonskou islámskou republiku“.
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