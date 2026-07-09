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Trump si popletl Írán s Japonskem. Při rozhovoru se přeřekl

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump při projevu popisoval údajný útok 111 raket na americkou letadlovou loď Abraham Lincoln. Během vystoupení se však přeřekl, když místo Íránu zmínil „Japonskou islámskou republiku“.
video: Reuters
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