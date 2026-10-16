Nevím, kdo vypnul Starshield na Ukrajině a zda k tomu vůbec došlo, řekl Trump
16. 10. 2026 21:16 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že on ani miliardář Elon Musk nemohou za výpadek služby satelitní sítě Starshield na ukrajinské straně, píše Reuters. Dodal, že jakákoliv omezení týkající se sesterské vojenské služby Starlinku nebyla zavedena Spojenými státy. Ukrajina si v posledních dnech stěžovala na omezení satelitního internetového spojení.
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