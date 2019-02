VIDEO: Trump dorazil do Hanoje, po druhé se sejde Kim Čong-unem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trump dorazil do Hanoje, po druhé se sejde Kim Čong-unem

Do vietnamské metropole právě přilétá americký prezident Donald Trump. Severokorejský vůdce Kim Čong-un sem dorazil vozem už ráno poté, co do vietnamského pohraničního města Dong Dang dorazil obrněným vlakem. Ve středu v Hanoji začne mezi oběma státníky dvoudenní summit.

video: Reuters