Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou, pochválila ho za mírové snahy

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou Sanae Takaičiovou a uvedl, že vztahy s tímto ostrovním státem budou pevnější než kdy dříve. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a prohlásila, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí. Lídři poté podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů, oznámil Bílý dům.
video: Reuters
