Trump udělil medaili svobody zabitému aktivistovi Kirkovi

Zahraniční
Velký hrdina, který padl za svobodu projevu. Tak popsal zavražděného ultrakonzervativního aktivistu Charlieho Kirka americký prezident Donald Trump, než mu in memoriam udělil Prezidentskou medaili svobody. Ceremoniálu se v Bílém domě po jeho boku zúčastnila vdova Erika Kirková. Udělení nejvyššího civilního vyznamenání v USA Bílý dům naplánoval na nedožité 32. narozeniny Charlieho Kirka.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:37

Obyvatele severu Brna děsí uzavírka Fryčajovy a objížďka úzkými ulicemi
Domácí
15. 10. 2025 11:02
00:33

V Ekvádoru vybuchlo auto před nákupním centrem
Zahraniční
15. 10. 2025 11:00
00:36

V Itálii vyhořel 400 let starý klášter Bernaga
Zahraniční
15. 10. 2025 10:04
01:20

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta
Domácí
15. 10. 2025 10:02
27:03

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka
Rozstřel
15. 10. 2025 10:00
00:46

Neuctivé, přemýšlím o trestu. Trump opět tepal Španěly kvůli výdajům na obranu
Zahraniční
15. 10. 2025 9:52
01:23

Senát v USA opět neschválil financování federální vlády
Zahraniční
15. 10. 2025 9:30
00:37

USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly
Zahraniční
15. 10. 2025 8:16
01:10

Hamás se odzbrojí, protože to sám řekl. Jinak to uděláme my, prohlásil Trump
Zahraniční
15. 10. 2025 8:02
00:45

Trump udělil medaili svobody zabitému aktivistovi Kirkovi
Zahraniční
15. 10. 2025 7:36
00:30

Takto to vypadá, když zabere sumec
Lifestyle
15. 10. 2025 0:06
01:31

Randit s Francouzem je romantičtější než s Čechem, říká vnučka Rázlové Diatta
Společnost
15. 10. 2025 0:06
02:59

Dávat zahraničí nováčkovi připomíná Lipavského. A ten ho nevede dobře, říká politolog Kubáček
Domácí
14. 10. 2025 21:14
00:32

Maďarsko se baví. Premiér Viktor Orbán na summitu o Gaze v Egyptě zápasí se sluchátky
Zahraniční
14. 10. 2025 20:20
02:39

Manželství podle Patrika Hartla: Při psaní jsem pocitově úplně nahý, říká spisovatel
Společnost
14. 10. 2025 18:10
00:46

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy
Zahraniční
14. 10. 2025 17:22
00:59

Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží
Domácí
14. 10. 2025 17:00
02:07

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů
Zahraniční
14. 10. 2025 16:46
00:33

Reportér, zpěvák i oběť. Tvář palestinské propagandy zabili konkurenti Hamásu
Zahraniční
14. 10. 2025 15:46
00:27

Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů v Brně
Domácí
14. 10. 2025 15:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.