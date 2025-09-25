Trump ukázal portréty prezidentů, Bidena nahradil strojem na podpisy
25. 9. 2025 9:32 Zahraniční
V Bílém domě byla představena tzv. prezidentská zeď slávy Donalda Trumpa. Kontroverzi vyvolal fakt, že místo klasického portrétu Joea Bidena je na zdi zobrazeno zařízení „autopen“, které automaticky kopíruje podpisy. Trump tím podle médií naráží na Bidenovo časté používání tohoto přístroje.
