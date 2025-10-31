Trump slaví Halloween. Rozdává dětem sladkosti v Bílém domě

Zahraniční
Prezident Donald Trump a jeho manželka přivítali v Bílém domě děti zaměstnanců na tradičním halloweenském rozdávání sladkostí. Děti dorazily i ve velmi netradičních a kreativních kostýmech. Trump zvolil oblek a svoji oblíbenou červenou kšiltovku.
video: AP
