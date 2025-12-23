Postavíme největší bitevní lodě světa, řekl Trump
23. 12. 2025 13:36 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump plánuje stavbu bitevních lodí nové třídy. Budou silnější než jakékoliv jiné válečné lodě dosud vyrobené Spojenými státy, věří. Kritizoval také zbrojařské podniky za podle něj pomalou výrobu.
00:45
