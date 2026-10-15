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Ohňostroj pro Trumpa. USA zvažují ukončit boj proti Íránu „matkou všech bomb“

Zahraniční
Americká armáda připravuje možné nové údery na Írán, při nichž by mohla nasadit i „matku všech bomb“, nejsilnější nejadernou zbraň ve svém arzenálu.
video: Reuters
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