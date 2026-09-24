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Vylekaný Trump trpěl při přeletu bombardéru

Zahraniční
Amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu viditelně překvapilo burácení při přeletu amerického bombardéru B-1 při uvítacím ceremoniálu po příletu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na Andrewsovu základnu u Washingtonu. Zatímco Trump sebou při přeletu viditelně škubl, čínský prezident se pouze podíval na nebe a neprojevoval emoce.
video: X/@cse_aspirantss
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