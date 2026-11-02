Trump tvrdí, že válku ve Vietnamu mohl vyhrát za týden
2. 11. 2026 15:04 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy mohly válku ve Vietnamu vyhrát během jediného týdne. Podle něj stačilo místo opakovaného shazování Agent Orange zaútočit na Ho Či Minovo Město. Trump zároveň tvrdil, že by rychle zvítězil i v Afghánistánu.
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