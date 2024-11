VIDEO: Trumpovi voliči plní ulice New Yorku a slaví jeho vítězství před Trump Tower Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trumpovi voliči plní ulice New Yorku a slaví jeho vítězství před Trump Tower

V době, kdy stále probíhá sčítání hlasů v amerických prezidentských volbách, se příznivci Donalda Trumpa shromáždili v úterý 5. listopadu večer před Trump Tower na Manhattanu v New Yorku, aby oslavili vítězství v prezidentských volbách. Televize Fox News ho již prohlásila za vítěze. Vítězstvím by se Trump stal teprve druhým americkým prezidentem, který by zastával funkci nepřetržitě po sobě jdoucí, po Groveru Clevelandovi, který zastával funkci dvě funkční období na konci 19. století.

video: Reuters