Hranice vytyčila válka, řekl Trump Zelenskému. Tomahawky Ukrajině nejspíš nedá
18. 10. 2025 10:02 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil své páteční jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem za produktivní. Hovořili spolu o protivzdušné obraně a bezpečnostních zárukách pro Kyjev. K otázce amerických dodávek střel dlouhého doletu Tomahawk se však ani jeden z lídrů vyjádřit nechtěl.
