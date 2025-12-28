Trumpova schůzka se Zelenským začala. Prezident USA hovořil i s Putinem

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ve floridském Palm Beach začala ostře sledovaná schůzka Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským. Americký a ukrajinský prezident se pokusí pokročit ve vyjednávání o ukončení čtyři roky trvající ruské války na Ukrajině. Trump před začátkem schůzky v jeho sídle Mar-a-Lago oznámil, že absolvoval telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
video: Reuters
00:44

Trumpova schůzka se Zelenským začala. Prezident USA hovořil i s Putinem
Zahraniční
28. 12. 2025 21:00
