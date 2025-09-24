Trumpa v OSN zradil i eskalátor. Musel jít po svých
24. 9. 2025 10:16 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump se v úterý zúčastnil zasedání Valného shromáždění OSN. Jeho návštěva však nezačala zrovna hladce. Hned při příchodu do budovy ho zdržel porouchaný eskalátor, který se během výstupu zastavil, takže prezident musel pokračovat po schodech pěšky. Krátce nato narazil na další technický problém, při zahájení jeho projevu přestalo fungovat čtecí zařízení.
01:41
