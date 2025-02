VIDEO: Trumpovy plány s Pásmem Gazy: Budeme ho vlastnit, Palestince přesídlíme Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spojené státy chtějí převzít kontrolu a vlastnictví nad Pásmem Gazy a přestavět ho poté, co bude místní palestinské obyvatelstvo přesídleno jinam. Trump dodal, že zničené budovy by USA srovnaly se zemí a zajistily by „hospodářský rozvoj, který poskytne neomezené množství pracovních míst a bytů pro lidi v oblasti“.

video: Reuters