Mládě tuleně se zatoulalo do baru na Novém Zélandu

Zahraniční
Bar na Novém Zélandu zveřejnil záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je zachycen neobvyklý host – mládě tuleně, které se zatoulalo do podniku. Na videu je vidět mládě tuleně, jak se potuluje mezi stoly a hosty v baru Bar Sprig + Fern The Meadows. Tuleň byl uvnitř asi 25 minut, než se ho podařilo nalákat do klece pomocí lososa z pizzy.
video: Facebook / Sprig + Fern The Meadows
