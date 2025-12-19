V Turecku nedaleko Istanbulu našli zřícený ruský dron

U Izmitu na západě Turecka našli ruský průzkumný dron Orlan-10, informují tamní média. Objevili ho místní obyvatelé a nahlásili úřadům. Ty rozjely vyšetřování. Tento týden je to v zemi už druhý incident spojený s cizími bezpilotními letouny. V pondělí turecké stíhačky sestřelily dron letící z Černého moře.
video: Reuters
