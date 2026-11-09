Tragédie v turecké ocelárně: mostový jeřáb spadl do průmyslové pece, nastal výbuch
9. 11. 2026 20:50 Zahraniční
Pondělní výbuch v ocelárně na západě Turecka zabil 16 lidí, řekl odpoledne turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který také slíbil prošetřit příčiny tragédie. Zraněno je 13 lidí, z nichž dva jsou ve vážném stavu. Odbory a opoziční skupiny kritizují nedodržování bezpečnostních opatření v ocelárně, což přisuzují ziskuchtivosti vedení firmy.
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Tragédie v turecké ocelárně: mostový jeřáb spadl do průmyslové pece, nastal výbuch
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