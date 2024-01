VIDEO: Turečtí poslanci schválili vstup Švédska do NATO, zbývá jen Erdogan. A Maďaři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Turečtí poslanci schválili vstup Švédska do NATO, zbývá jen Erdogan. A Maďaři

Turecký parlament ratifikoval švédskou žádost o vstup do Severoatlantické aliance. Poté, co ji podepíše prezident Recep Tayyip Erdogan, bude mít Švédsko v Turecku hotovo a zbývat už bude jen Maďarsko. Jeho lídr Viktor Orbán pozval švédského premiéra Ulfa Kristerssona do Budapešti. Podle agentur Maďaři nechtějí být poslední, kdo žádost Švédska schválí.

video: Reuters