Rvačka v tureckém parlamentu: opozice bránila ministrovi nastoupit do funkce
11. 2. 2026 21:04 Zahraniční
Turecká opozice se ve středu v parlamentu pokusila zabránit novému ministrovi spravedlnosti Akinu Gürlekovi v nástupu do funkce. Gürlek jako istanbulský prokurátor vedl v posledních letech řadu zásahů proti opoziční straně CHP, které její příznivci považují za politicky motivované. Kvůli snaze zabránit přísaze nového ministra vypukla mezi vládními a opozičními zákonodárci strkanice.
