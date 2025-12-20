V Turecku našli druhý dron za posledních 24 hodin. Zřítil se na pole

Zahraniční
V západním Turecku v sobotu našli dron neznámého původu. Jde o druhý ohlášený dron za posledních 24 hodin. V pátek turecké úřady oznámily, že na severozápadě země byl objeven havarovaný bezpilotní letoun pravděpodobně ruské výroby.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:05

V Turecku našli druhý dron za posledních 24 hodin. Zřítil se na pole
Zahraniční
20. 12. 2025 17:20
01:37

Připomeňte si zesnulou zpěvačku Annu Rusticano, spolupracovala například s Karlem Svobodou
Společnost
20. 12. 2025 15:18
00:17

Požár připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou, manžel leží v nemocnici
Krimi
20. 12. 2025 13:04
00:37

Prezident přijal malé romské fotbalisty
Sport
20. 12. 2025 11:32
01:18

Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile
Krimi
20. 12. 2025 11:02
06:24

Pomáháme, zdůvodnil Babiš, proč se Česko nezaručilo za půjčku Ukrajině
Domácí
20. 12. 2025 10:30
01:41

Pardubický hejtman chtěl po novém ministru dopravy peníze
Domácí
20. 12. 2025 10:02
01:11

USA tvrdě útočí na Islámský stát v Sýrii
Zahraniční
20. 12. 2025 9:54
01:10

Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný
Domácí
20. 12. 2025 9:04
02:13

Třemošenský laskavý orchestr Tremolo spolupracuje s Václavem Noidem Bártou
Domácí
20. 12. 2025 8:40
00:30

V Bezděkově nad Metují ukázali vítězné sochy pro kostel
Domácí
20. 12. 2025 7:20
02:09

Před 100 lety vznikl v Kalifornii první motel na světě
Technika
20. 12. 2025 0:06
03:00

Na 12. Zimní Luštěnice dorazily vánočně vyzdobené ameriky i Grinch
Domácí
20. 12. 2025 0:06
00:36

Sestřin manžel si nás jednou spletl, říká Erika Stárková
Společnost
20. 12. 2025 0:06
03:16

Trump představuje plány na oslavu 250. výročí USA: modlitby, výstavy i UFC v Bílém domě
Zahraniční
19. 12. 2025 20:54
02:28

Pistole pro německou armádu vychází z modelu CZ P-10 C
Technika
19. 12. 2025 20:46
01:00

Norská korunní princezna musí na transplantaci plic
Společnost
19. 12. 2025 20:18
01:35

Vězni v Ostravě předali dětem kola, která sami opravili
Domácí
19. 12. 2025 18:30
01:21

Kaple v Mezipotočí „promluvila“ po 65 letech
Domácí
19. 12. 2025 17:42
00:41

V Turecku nedaleko Istanbulu našli zřícený ruský dron
Zahraniční
19. 12. 2025 16:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.