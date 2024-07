VIDEO: Mohli bychom vstoupit do Izraele, hrozí Erdogan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v neděli řekl, že jeho země by mohla vojensky zakročit proti Izraeli podobně, jako to v minulosti učinila v jiných oblastech. Nespecifikoval však, o jaký zásah by se mělo jednat, informovala agentura Reuters. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac v reakci Erdogana přirovnal k někdejšímu iráckému diktátorovi Saddámovi Husajnovi.

video: Reuters