Do Iráku se začínají vracet turisté. I přes výslovné varování úřadů

Rozhodně to není destinace, kterou by toužil navštívit každý. Přesto se najde dost zahraničních turistů, kteří touží objevovat současný život v Iráku. A tamní úřady se snaží, aby jejich počet neustále narůstal. Hodně turistů totiž samozřejmě znamená i hodně peněz do státní kasy.

video: Reuters