Nejděsivější turistické atrakce světa, bez kterých se asi obejdete

Chcete při plavání pohlédnout do zubaté tlamy krokodýla? Pak se musíte vydat do australského Darwinu. Výhled z proskleného tubusu, ponořeného do nádrže s dravým plazem, je hitem Crocosaurus Cove. Mezi adrenalinovými atrakcemi najdete ještě větší extrémy.

video: Sociální síť X, YT