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„Podivný“ Turkmenistán křísí cestovní ruch

Zahraniční
Od plynového kráteru přezdívaného Brána do pekla přes lesknoucí se mramorové budovy hlavního města – Turkmenistán se po desetiletích izolace opatrně otevírá turistům. Tato bývalá sovětská republika patří mezi jedny z nejuzavřenějších zemí světa, po získání nezávislosti v roce 1991 zavedla přísná vízová pravidla a turisty bedlivě sleduje.
video: Reuters
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