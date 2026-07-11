„Podivný“ Turkmenistán křísí cestovní ruch
11. 7. 2026 9:42 Zahraniční
Od plynového kráteru přezdívaného Brána do pekla přes lesknoucí se mramorové budovy hlavního města – Turkmenistán se po desetiletích izolace opatrně otevírá turistům. Tato bývalá sovětská republika patří mezi jedny z nejuzavřenějších zemí světa, po získání nezávislosti v roce 1991 zavedla přísná vízová pravidla a turisty bedlivě sleduje.
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