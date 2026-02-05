Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice

Zahraniční
Církevní úřady nechaly odstranit z římské baziliky San Lorenzo in Lucina obličej anděla, který po restaurátorském zásahu získal rysy podobné vizáži premiérky Giorgii Meloniové. Římský vikariát ve středu vydal zprávu, ve které nařizuje obnovení původních rysů obličeje. Podle fotografií z místa tvář zahalila vrstva barvy.
