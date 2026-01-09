Tygrovi se zasekl zub v kole turistického autobusu
9. 1. 2026
Krátké video kolující na sociálních sítích zachytilo tygra zápasícího s kolem turistického autobusu, do kterého se zakousl a pak z něj nemohl vytáhnout své tesáky. Šelma za asistence dalších dvou tygrů dlouhé sekundy s kolem zápasila a marně se snažila z gumy vytáhnout zuby. Autor videa následně uvedl, že se to nakonec přeci jen podařilo, což už ale ze záběru není patrné. Kuriózní situace se odehrála v provincii Liao-ning na severovýchodě Číny.
00:55
