V Poznani se snaží zachránit tygry, kteří uvázli na hranicích

Do zoologické zahrady v Poznani na západě Polska bylo v noci na dnešek převezeno ve zbídačelém stavu devět tygrů, kteří minulý víkend uvázli na polsko-běloruské hranici. Běloruské úřady totiž nákladní auto s šelmami odmítly do země vpustit. Jedno z původně deseti zvířat, která podle polských médií mířila z Itálie do ruského Dagestánu, mezitím uhynulo. Informují o tom polská média.

video: Reuters