U Tymošenkové našli velký obnos peněz, ukazuje video
14. 1. 2026 15:36 Zahraniční
Ukrajinské úřady obvinily bývalou premiérku Juliji Tymošenkovou z korupce a prohledaly ústředí její strany v Kyjevě. Opoziční politička obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební čistku. Národní protikorupční úřad NABU v úterý uvedl, že šéf jednoho z poslaneckých klubů nabízel zákonodárcům z jiných klubů „nezákonné výhody“ za hlasování o návrzích zákonů podle jeho představ. Oficiálně žádné jméno nezaznělo, následovaly však informace z anonymních zdrojů, že jde o Tymošenkovou.
03:31
01:39