Ugandského království Tooro má nového krále. Po Oyovi přichází Nyabongo
29. 9. 2026 15:14 Zahraniční
Na západě Ugandy v úterý i přes spory ohledně dědictví korunují nového panovníka království Tooro, jednoho ze čtyř oficiálních tradičních království v zemi. Stane se jím šestapadesátiletý princ, který dlouhé roky působil jako novinář. Zvolil si panovnické jméno Edward Rukidi Nyabongo. Na trůn usedne poté, co předchozí král Oyo Nyimba minulý měsíc podlehl rakovině v pouhých čtyřiatřiceti letech.
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Ugandského království Tooro má nového krále. Po Oyovi přichází Nyabongo
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