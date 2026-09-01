Zkoušeli autonomní auto, narazili přímo do policie
1. 9. 2026 12:42 Zahraniční
V Pákistánu se vůz řízený na dálku vymkl kontrole a narazil do policejní dodávky. Podle autora videa byl příčinou výpadek internetového připojení. Pasažér se ještě pokusil zatáhnout ruční brzdu, nárazu už ale nezabránil.
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