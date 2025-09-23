Ukončil jsem sedm neukončitelných válek za sedm měsíců, řekl Trump
23. 9. 2025 17:18 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump v úterním projevu na Valném shromáždění OSN prohlásil, že za sedm měsíců ukončil sedm válek, ale světová organizace mu vůbec nepomohla, ani nenabídla pomoc. OSN podle Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. Vyzval ke konci války v Pásmu Gazy.
00:43
Trumpovi při projevu v OSN vypadlo čtecí zařízení
Zahraniční23. 9. 2025 18:04
00:46
V Brdech sbírali houby do gigantického koše
Domácí23. 9. 2025 17:54
00:43
Na brněnské křižovatce se našly fragmenty munice
Krimi23. 9. 2025 17:18
00:46
Ukončil jsem sedm neukončitelných válek za sedm měsíců, řekl Trump
Zahraniční23. 9. 2025 17:18
01:50
Centrum Zlína hlídá čtyřtunová drátěná socha psa
Domácí23. 9. 2025 16:40
01:25
Muž se při útěku zamotal do žiletkového drátu
Krimi23. 9. 2025 16:10
00:29
Skupina vandalů jezdila džípem po chráněné zřícenině
Krimi23. 9. 2025 15:54
01:04
Místní kritizují výstavbu rekreačních areálů u břehů Lipna
Domácí23. 9. 2025 15:38
03:23
Částka napsaná na „bezpečnostní tabulku“. Obžalovaný Kos líčil, jak se skupina bránila odposlechům
Krimi23. 9. 2025 14:58
01:09
Budeme se bránit, varuje NATO Rusy
Zahraniční23. 9. 2025 14:54
00:57
Začala demolice Šmoulího města ve Zlíně
Domácí23. 9. 2025 14:40
00:25
Zadržení muže podezřelého z pokusu o vraždu
Krimi23. 9. 2025 14:40
00:28
Brněnská ZŠ Sirotkova zakázala žákům tepláky či výstřih
Domácí23. 9. 2025 14:40
02:51
Skončí státní buzerace i zelené šílenství, slíbili Motoristé na závěr kampaně
Domácí23. 9. 2025 14:26
02:04
Mám od dětství skoliózu páteře, prozradila Klára Cibulková
Společnost23. 9. 2025 14:00
00:56
Užívání Tylenolu v těhotenství zvyšuje riziko autismu, řekl Trump
Zahraniční23. 9. 2025 13:44
00:39
Při nehodě na Náchodsku se auto rozpůlilo o strom
Domácí23. 9. 2025 13:42
01:00