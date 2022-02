VIDEO: Chráníme naši svobodu. Ukrajinská armáda zveřejnila náborové video Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chráníme naši svobodu. Ukrajinská armáda zveřejnila náborové video

Do ukrajinské armády vstupují v rekordním počtu ženy. Při výcviku musí zvládnout to samé, co muži. Náborové video zdůrazňuje, že nikdo se nenarodil určený pro válku, ale musí si chránit jejich svobodu.

video: Twitter/@ArmedForcesUkr