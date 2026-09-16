Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajinská armáda tvrdí, že zabila ruského generála Antona Grunise

Zahraniční
Ukrajinská armáda tvrdí, že zabila ruského generála Antona Grunise, který začátkem července prezidentovi Vladimiru Putinovi ohlásil, že ruské invazní síly dobyly Kosťantynivku v Doněcké oblasti. Oznámil to velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdi, přezdívaný Maďar.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:52

Ukrajinská armáda tvrdí, že zabila ruského generála Antona Grunise
Zahraniční
16. 9. 2026 16:30
01:15

V muničním závodě Strnadovy CSG na Slovensku hořelo
Zahraniční
16. 9. 2026 15:46
00:36

Ruský poslanec Vasserman ukázal svou sbírku hanbatých obrázků
Zahraniční
16. 9. 2026 15:38
00:45

U letiště našli těla několika žen. Byly polonahé, Johannesburg obchází strach
Zahraniční
16. 9. 2026 15:22
00:25

Zástupci parku, armády a ministerstev na Šumavě jednali o koordinaci zásahu
Domácí
16. 9. 2026 14:02
02:46

Fire Emblem: Fortune’s Weave - trailer
Lifestyle
16. 9. 2026 14:00
01:36:24

Superdebata iDNES.cz: Šedá Ostrava? Nálepka, zaznělo. U diváků zvítězil Gregor
Domácí
16. 9. 2026 13:56
00:49

Petr Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje
Domácí
16. 9. 2026 13:56
00:25

Zástupci parku, armády a ministerstev na Šumavě jednali o koordinaci zásahu
Domácí
16. 9. 2026 13:40
00:40

Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi
Společnost
16. 9. 2026 13:36
01:28

USS George Washington u Íránu zvyšuje pohotovost. Stíhačky startují i v noci
Zahraniční
16. 9. 2026 13:02
01:31

Těšíme se na show, lákají na Dny NATO létající bojovníci ze země půlměsíce
Domácí
16. 9. 2026 12:56
00:47

Na Zličíně poklepali základní kámen nového parkoviště P+R
Domácí
16. 9. 2026 12:24
01:04

Před policejním autem kličkoval řidič se čtyřmi promile
Krimi
16. 9. 2026 12:16
00:28

Za bodnutí partnera při hádce dostala žena 10,5 roku. Že ho chtěla zabít odmítá
Krimi
16. 9. 2026 12:08
01:42

Von der Leyenová navrhla posílit evropskou bezpečnost
Zahraniční
16. 9. 2026 12:06
00:49

Kořeny z lesa mění v lampičky. Devatenáctiletý umělec dává dřevu nový život
Domácí
16. 9. 2026 11:28
00:29

Senior ujel na D5 v protisměru pět kilometrů
Krimi
16. 9. 2026 11:26
00:18

Řidiči hlásili z D5 auto v protisměru, řídil ho osmdesátiletý muž
Krimi
16. 9. 2026 11:22
00:14

Babička zneškodnila ruský dron holýma rukama
Zahraniční
16. 9. 2026 10:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×