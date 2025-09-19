Útok dronu na vlastní oči. Rusové útočili na Charkov
19. 9. 2025 8:40 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Obyvatelé ukrajinského Charkova natočili pád ruského dronu do obytné oblasti v centru města. V zasažené budově sídlí Farmaceutický institut Charkovské univerzity. Rusko ale tvrdí, že poničilo „základnu zahraničních žoldáků“. Podle ukrajinských úřadů se Rusko nadále zaměřuje na civilní infrastrukturu, a to prostřednictvím bezpilotních letounů. Charkov patří k nejčastěji napadaným oblastem v zemi. Záchranné složky aktuálně vyhodnocují rozsah škod a pátrají po možných obětech.
01:02
Ukrajinci v bojích zajali atleta z Keni
Zahraniční19. 9. 2025 9:28
01:04
Útok dronu na vlastní oči. Rusové útočili na Charkov
Zahraniční19. 9. 2025 8:40
00:42
Pobřeží Kamčatky znovu zasáhlo silné zemětřesení
Zahraniční19. 9. 2025 7:52
00:57
Vrtulník s Trumpem nouzově přistál kvůli závadě
Zahraniční19. 9. 2025 7:40
00:32
Cestující vlakem získají ve Velkém Meziříčí lepší zázemí
Domácí19. 9. 2025 7:30
02:45
Herec Jan Skopeček byl mistrem malých rolí, prošel si dvěma koncentráky
Technika19. 9. 2025 0:06
02:48
Miss Lucie Holíková oznámila těhotenství: Budeme čtyři, přiznala novinku
Společnost19. 9. 2025 0:06
02:16
Jak Pohlreich Na Čertovce vyklidil mrazáky, aby začali vařit z čerstvých surovin
Lifestyle19. 9. 2025 0:06
31:55
Vždy jsem chtěl napsat knihu, jejíž děj se odehrává v Praze, říká Dan Brown
Rozstřel19. 9. 2025 0:06
00:51
Čína útočí. Podívejte, jaká auta veze do Evropy
Zahraniční19. 9. 2025 0:06
00:58
Červené stíhačky britské akrobatické skupiny Red Arrows přistály v Ostravě
Domácí18. 9. 2025 19:48
00:56
Že se nám zpomaluje růst? To schválně, abychom potlačili inflaci, vysvětlil Putin
Zahraniční18. 9. 2025 18:46
02:57
Fiala: Jedině koalice SPOLU může porazit ANO a Andreje Babiše
Domácí18. 9. 2025 18:02
00:36
Trump s bitcoinem po severokorejsku. Před Kapitolem vztyčili jeho zlatou sochu
Zahraniční18. 9. 2025 17:58
02:02:51
Summit dostupného bydlení 2025
Domácí18. 9. 2025 17:44
00:29
Putin mě zklamal, prohlásil opět Trump. Se Starmerem probírali, jak na něj přitlačit
Zahraniční18. 9. 2025 17:28
02:21
Blažek udělal chybu, ale jako politik už větší odpovědnost nést nemůže, řekl Fiala
Domácí18. 9. 2025 17:12
02:56