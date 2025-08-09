iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Ukrajinci na český „čmelák“ upevnili střely a využívají ho proti dronům
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Ukrajinci na český „čmelák“ upevnili střely a využívají ho proti dronům
9. 8. 2025 10:58
Zahraniční
|
Válka na Ukrajině
video: Dárek pro Putina
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí
Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj
Skechers přichází s chytrými dětskými botami. Najdete je kdykoli díky Apple AirTag
Zemřel americký astronaut českého původu Jim Lovell
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV služby
Napište nám